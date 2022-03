Koszyce. Komitet chce przywrócić podatkową ulgę

Do tej pory z opłaty z tytułu podatku od nieruchomości były zwolnione budynki mieszkalne, wchodzące w skład gospodarstw rolnych. Według nowych regulacji od 1 stycznia właściciele budynków płacą 0,49 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni. Sprawa na sesji wywołała duże kontrowersje. Przeciwko takiemu rozwiązaniu głośno protestował na sesji radny Paweł Szaflarski. Chciał, by głos w tej kwestii mogli zabrać sołtysi. W trakcie burzliwej dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Czarnecki odmówił, przekonując, że nad uchwałami mogą dyskutować tylko radni. Sołtysi po przyjęciu spornej uchwały, w dużej części opuścili salę obrad.

Teraz zanosi się na to, że radni sprawą będą się zajmować po raz kolejny. W gminie powstał bowiem Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, którego członkowie chcą doprowadzić do przywrócenia zniesionej ulgi. Na jego czele stanął sołtys Książnic Małych Dariusz Wójcikowski. Sołtysi stanowią zresztą większość członków komitetu, który przygotował obywatelski projekt uchwały, wprowadzającej zmiany do systemu poboru podatku od nieruchomości.