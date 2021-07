Kozacka miłość odc. 143. Tajemniczy wyjazd Aliony. Streszczenie serialu [20.07.2021]

Kozacka miłość odcinek 143. Streszczenie

Oksana prosi ojca, by pod nieobecność Fiodora nie zwoływał zebrania Kozaków. Kobieta ma nadzieję, że to właśnie on zostanie wyznaczony na nowego atamana. Aliona prosi Ilję, by pozwolił jej jechać do Ustiużyna.

Kozacka miłość - nowy lokator

Aliona nie podaje jednak męzowi powodu podróży. Mężczyznę ogarniają okropne podejrzenia. Lubasza sugeruje Galinie, by wzięła przyjaciela Koźmy na lokatora.

Kiedy i gdzie oglądać 143. odcinek Kozackiej miłości?

143. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 20 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.