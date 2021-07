Kozacka miłość odc. 157. Serafim grozi Gruszeńce. Streszczenie serialu [09.08.2021]

Kozacka miłość odcinek 157. Streszczenie

Oksana i Marysia przychodzą do chaty czarownika, by odebrać od niego truciznę. Ilja szykuje się do długiego wyjazdu w interesach. Żegna się z żoną. Zamroczony Serafim myli Oksanę z Gruszeńką. Grożąc jej śmiercią, zakazuje dziewczynie wiązać się z Fiodorem. Do Gruszeńki dociera wiadomość, że Nikoła bronił jej dobrego imienia. W efekcie trafił do aresztu.