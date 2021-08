Kozacka miłość odc. 166. Próba samobójcza Lizy. Streszczenie serialu [23.08.2021]

Kozacka miłość odcinek 166. Streszczenie

Marysia organizuje porwanie Ignatija. Służący doprowadza ją do kryjówki zbiegów. Stiepan domyślił się jednak, że jego ucieczkę ukartował Kolewanow, by skompromitować Alionę. Oboje wracają do miasta, do Iliji. Po próbie samobójczej Lizy, Sroka zabiera ją z posterunku policji i prowadzi do stanicy. Katia szuka sprawiedliwości, ale Kolewanow na prośbę Anfisy doprowadza do aresztowania dziewczyny.

Kiedy i gdzie oglądać 166. odcinek Kozackiej miłości?

166. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w poniedziałek - 23 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.