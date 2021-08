Kozacka miłość odc. 171. Kto porwał Olgę? Streszczenie serialu [30.08.2021]

Kozacka miłość odcinek 171. Streszczenie

Olga odzyskuje przytomność w domu Kuczniewa. Adwokat daje jej jednak środki nasenne i zmusza studenta medyka do ciągłego dyżuru przy chorej. Kuczniew sugeruje Iliji i Koliewanowi, że za zniknięciem Olgi stoi Ignatij. Marysia dowiaduje się, że Kozacy chcą usunąć Fiodora z funkcji atamana. Wypuszcza Stiepana z Alioną do miasta, a sama zostaje w stanicy. Nikołę policja zwalnia z aresztu, a on, ku zaskoczeniu Gładysza i Karasika, zabiera Gruszeńkę i wyjeżdża z nią z miasta.

Kiedy i gdzie oglądać 171. odcinek Kozackiej miłości?

171. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w poniedziałek - 30 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.