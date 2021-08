Kozacka miłość odc. 177. Marysia ukrywa zabójcę. Streszczenie serialu [07.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 177. Streszczenie

Fiodor organizuje obławę na Bułygę. Marysia ukrywa zabójcę. Aliona przyznaje, że pomaga Oldze tylko z powodu Stiepana. Kolewanow rozmawia z doktorem o szansach Olgi na wyzdrowienie. Lekarz skarży się na brak zaufania i inwigilację. Stiepan wynajmuje aktora umiejącego naśladować głosy, by podstępem skłonić Kuczniewa do zeznań.

Kiedy i gdzie oglądać 177. odcinek Kozackiej miłości?

177. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 7 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.