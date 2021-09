Kozacka miłość odc. 181. Marysia chce zaszkodzić Galinie. Streszczenie serialu [14.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 181. Streszczenie

By zaszkodzić Galinie, Marysia przebiera się za Bułygę. Galina zostaje przesłuchana. Ciągłe oskarżenia i podejrzliwość męża skłaniają Alionę do wyjazdu. Zamierza udać się do ojca. Olga nie zdradza lekarzowi, że odzyskuje pamięć. Wracają do niej wspomnienia z porwania. W Ustiużynie Gruszeńka spotyka muzykantów. Postanawia do nich dołączyć.

Kiedy i gdzie oglądać 181. odcinek Kozackiej miłości?

181. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 14 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.