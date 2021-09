Kozacka miłość odc. 196. Olga zabiera pana młodego z wesela. Streszczenie serialu [06.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 196. Streszczenie

W trakcie wesela, Olga zabiera pana młodego, aby odnaleźć miejsce śmierci Nikoły. Oksana jest zazdrosna, ale Fiodor do niej wraca. Nurkowanie wywołuje u Stiepana ciężkie zapalenie płuc. Aliona sprowadza go do żony, ale Marysia niegrzecznie ją wyprasza. Duchowny, który udzielił ślubu Fiodorowi i Oksanie, wyrusza do diecezji, by przyznać się do grzechu. Karasik składa donos na Kuczniewa.