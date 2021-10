Kozacka miłość odc. 207. Tichon na skraju śmierci. Streszczenie serialu [21.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 207. Streszczenie

Duniasza przybywa do stanicy do Wasilija. Gruszeńka usiłuje znaleźć w mieście Marysię. Pragnie udzielić siostrze wsparcia w trudnych chwilach. Oksana ma takie same zamiary. Tichon bardzo ciężko choruje. Liza i Olga zatajają przed nim złe wieści. Nie chcą, by jego stan się pogorszył.