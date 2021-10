Kozacka miłość odc. 210. Tichon ucieka z domu. Streszczenie serialu [26.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 210. Streszczenie

Olga na próżno przekonuje Tichona, by odłożył wizytę u córki. Tichon ucieka z domu i jedzie do Konstantynowa. Lubasza usprawiedliwia przed Galiną działania Koźmy, który martwi się o swoją córkę. Fiodor, który jest w pobliżu, zdaje sobie sprawę, że chodzi o Marysię. Stiepan postanawia przenieść się do Ustiużyna. Marysia rozumie, że to koniec ich małżeństwa. Oksana opowiada Fiodorowi o dziwnym zachowaniu Marysi. Fiodor pędzi do miasta, by wesprzeć siostrę.