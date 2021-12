Kozacka miłość odc. 256. Aliona wyjeżdża za granicę. Streszczenie serialu [04.01.2022]

Kozacka miłość odcinek 256. Streszczenie

Leżniow uwalnia Łukierię i dowiaduje się, że Koliewanow wybiera się do Ameryki. Tyt upija aktora i go okrada. Anfisa, z wyrachowania, pomaga Goriuchinowi. Ilia przyjeżdża do Aliony, widząc, że jest chora, wywozi ją na leczenie za granicę. Fiodor odkrywa, że Oksana odeszła, idzie do jej ojca, ale ten przegania Sotnika.