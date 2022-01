Kozacka miłość odc. 268. Nocne spotkanie w stepie. Streszczenie serialu [21.01.2022]

Kozacka miłość odcinek 268. Streszczenie

Olga wraz z Nikołą przyjeżdżają do stanicy. Pojawienie się żywego Nikoły jest okazją do wielkiej fety w stanicy. Oksana źle znosi obecność Olgi, jednak dzięki mądrości Fiodora i taktowi Olgi udaje się rozwiać podejrzenia i ocieplić rodzinne relacje. Leżniow opowiada Gruszeńce historię swojej nieszczęśliwej miłości, która doprowadziła do feralnego pojedynku w Petersburgu. Gruszeńka zapewnia Aleksandra o swoim uczuciu i zrozumieniu. Gładysz uczy Goriuchina posługiwania się bronią, jednocześnie podejrzewa Anfisę o intrygę w celu zabicia Leżniowa, ale Anfisa wszystkiemu zaprzecza. Aliona zatrzymuje się w zajeździe przed udaniem się w dalszą podróż za granicę. Koźma i Marysia spotykają się nocą w stepie.