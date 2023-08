Kraków. Dwaj Rosjanie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Zostali zatrzymani przez ABW

ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu.

Niedawno pisaliśmy o pojawiających się informacjach na temat naklejek zamieszczanych w różnych częściach Krakowa, które miałyby nawoływać do dołączenia do Grupy Wagnera, prywatnej armii na usługach rosyjskiego reżimu. O jednej z nich na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował Radny Krakowa, Łukasz Wantuch. Wcześniej media społecznościowe obiegło nagranie, na którym można zobaczyć podobną etykietę w jednej z krakowskich toalet publicznych. Krakowska policja prowadziła już działania mające wyjaśnić, z czym mamy do czynienia.

Nagranie, które trafiło do sieci, zaczęło rozprzestrzeniać się wśród użytkowników. Na zamieszczonej naklejce, która miała znajdować się w jednej z publicznych krakowskich toalet można przeczytać "We are here. Join us" tł. "Jesteśmy tutaj. Dołącz do nas". Dodatkowo na naklejce znajduje się podpis "PMC Wagner Group" oraz kod QR, którego zeskanowanie odsyła na rosyjskojęzyczną stronę.