Kraków. Kolejna napaść na kontrolera biletów. Agresywny pasażer uciekł przez okno. To niekończąca się czarna seria napadów

To już nie pierwszy przypadek agresywnej napaści na kontrolera biletów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tym razem do zdarzenia doszło w autobusie linii 129 na odcinku Politechnika-Dworzec Główny Zachód. Jak poinformował nas Piotr Wieczorek, dyrektor i rzecznik prasowy firmy Rewizor, tym razem pasażer podczas kontroli był agresywny i prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających. Do poszkodowanego kontrolera przyjechało pogotowie ratunkowe. To już dziewiąta napaść tego typu w ostatnim czasie.