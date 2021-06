Kraków. Memoriał Wagnera i CEV Eurovolley z udziałem publiczności, czyli wielka siatkówka wraca do Tauron Areny

18. Memoriał Wagnera w Krakowie z udziałem publiczności

- Memoriał Wagnera będzie pierwszą w Polsce po przerwie pandemicznej imprezą siatkarską z publicznością na trybunach. Bilety są już w sprzedaży i cieszą się zainteresowaniem - informuje Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. - Zgodnie z obecnie obowiązującymi rozporządzeniami możemy wpuścić do Tauron Areny 7,5 tysięcy osób, co stanowi 50 procent dostępnych miejsc. Dla naszych siatkarzy będzie to ostatni sprawdzian przed wylotem na igrzyska w Tokio. Mam nadzieję, że finał będzie podobny jak w 2014 i 2018 roku, gdy nasza drużyna wylatywała z Krakowa na mistrzostwa świata i zdobywała złote medale.