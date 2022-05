Kraków. Najbardziej poszukiwani pracownicy - MAJ 2022. Zatrudnienie ciągle rośnie. Kogo pilnie potrzebują firmy w stolicy Małopolski

W lutym 2022 roku liczba ofert zatrudnienia pozyskanych od pracodawców przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie po raz pierwszy od lat przekroczyła 4 tys. W marcu ta sytuacja się powtórzyła – przy wciąż malejącym bezrobociu: wedle europejskich miar BAEL zeszło ono poniżej 2 procent, co oznacza, że to praca szuka człowieka. Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta widać zarówno w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (którego oferty zatrudnienia raczej nie trafiają do GUP, tylko są dostępne w popularnych serwisach rekrutujących specjalistów), jak i w bardziej tradycyjnych branżach, jak przemysł, budownictwo, a także gastronomia i turystyka. Jak wpłynęła na to wojna?