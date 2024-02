Kraków. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego wśród laureatów konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs NCN, który wspiera realizację pionierskich badań naukowych. Adresatami konkursu są doświadczeni badacze, którzy uzyskali stopień doktora oraz w swoim dorobku mają co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Dodatkowym warunkiem udziału w konkursie jest doświadczenie w roli kierownika w co najmniej dwóch projektach badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W tym roku odbyła się 15. edycja konkursu MAESTRO. Spośród 56 zgłoszonych propozycji NCN wyłoniło siedem zwycięskich inicjatyw. Łączny budżet na realizację projektów to niemal 21,2 mln zł. Środki otrzymane w efekcie konkursu można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, aparaturę naukowo-badawczą.

Z kolei konkurs SONATA BIS jest przeznaczony dla młodych naukowców, w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Pieniądze uzyskane w tym konkursie mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla kierownika i członków zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów oraz na sprzęt naukowo-badawczy.