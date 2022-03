Kraków po mieszkaniowym tsunami. Co dalej z cenami najmu? Większość lokali wynajęta, a popyt wciąż wysoki, więc stawki nadal rosną Zbigniew Bartuś

Bardzo niski przez pandemię popyt na rynku najmu mieszkań w Krakowie stał się nagle ekstremalnie wysoki. Tę przejażdżkę rollercoasterem zafundowali nam, oczywiście, Rosjanie napadając na Ukrainę. Napływ kilkuset tysięcy uchodźców do Małopolski, w tym około 150 tys. do Krakowa, sprawił, że momentalnie zapełniły się wszystkie dotychczasowe pustostany, a oferty figurujące od miesięcy w biurach pośrednictwa i internetowych serwisach znikły w kilka dni. W 16 największych polskich miastach liczba aktywnych ogłoszeń internetowych spadła w miesiąc średnio o 39 proc., przy czym najbardziej we Wrocławiu (o 60 proc.), Krakowie (o 55 proc.) i w Rzeszowie (o 46 proc.) – wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Niespotykane w dziejach ograniczenie podaży momentalnie przełożyło się na ceny najmu.