Kraków. Radiowóz policyjny zderzył się z dwoma autami osobowymi, w tym z taksówką. Policjanci w szpitalu Małgorzata Mrowiec

W Krakowie na ul. Bora-Komorowskiego, przy tamtejszym centrum handlowym (Krokus) doszło w czwartek (14 marca) około godz. 16.30 do wypadku z udziałem radiowozu i dwóch samochodów osobowych. Jak się dowiadujemy, w wypadku ucierpieli dwaj policjanci. Trafili do szpitala. Innych poszkodowanych nie ma. W rejonie tego zdarzenia po południu trwały utrudnienia na drodze, ok. godz. 18 już się powoli kończyły.