Kraków rozbudowuje szkoły. Jest przetarg na roboty budowlane przy ul. Stawowej, a przy Grochowej już rosną mury

O rozbudowę apelowali rodzice uczniów i przedszkolaków uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. Pod petycją w sprawie zapewnienia środków na tę inwestycję, uruchomioną we wrześniu ubiegłego roku w internecie, podpisało się blisko 700 osób. Apel był kierowany do prezydenta Krakowa i radnych miasta.

Autorzy w tej petycji podkreślali: "Nowy obiekt jest niezbędny ze względu na rosnące potrzeby społeczności lokalnej w zakresie wychowania przedszkolnego, a dotychczasowy obiekt nie pozwala na zapewnienie opieki przedszkolnej wszystkim chętnym oraz mieści się w zaadoptowanej części budynku szkoły. W związku z dynamicznym powstawaniem nowych osiedli w rejonie szkoły z roku na rok rośnie liczba chętnych do zapisu do przedszkola i szkoły. W ostatnich latach przedszkole nie przyjmuje już wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji, gdyż dysponuje miejscami tylko w pięciu oddziałach, czyli co roku przyjąć może tylko ok. 25 nowych przedszkolaków, podczas gdy składanych wniosków jest drugie tyle. Wzrasta również liczba dzieci uczęszczających do szkoły, co w prostej drodze doprowadzi do konieczności przeznaczenia zajmowanych przez przedszkole pomieszczeń na sale dla uczniów szkoły, aktualnie konieczna stała się nauka w systemie zmianowym. Na przełomie 2012/2013 a 2022/2023 liczba uczniów, dzieci przedszkolnych wzrosła z 276 do 420. Brak jest również pomieszczeń na świetlicę szkolna, do której zapisanych jest ponad 150 uczniów. Należy zaznaczyć, że jest to jedyne przedszkole samorządowe na terenie Bronowic Wielkich".