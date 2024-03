Kraków. Trudny plan miejscowy dla Żabińca. Spór o łącznicę kolejową. Deweloper zapowiada, że zażąda 250 mln zł odszkodowania

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, a także wcześniejszego posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, reprezentanci firmy Angel Poland zapowiedzieli, że w związku z sytuacją Kraków musi liczyć się z żądaniami wypłaty odszkodowania rzędu 250 mln zł.

- Łącznica, która pojawiła się w planie miejscowym ni stąd ni zowąd odcina 2/3 terenu należącego do firmy. Przez to nie będzie możliwe w przyszłości uzgodnienie dojazdu na ten obszar, nawet zrid-em, bo nie wiadomo co tam będzie nasyp, estakada, czy jeszcze coś innego – argumentował architekt Józef Białasik.

- Pierwotnie hipotetycznej łącznicy w planie nie było, a potem był szantaż Urzędu Transportu Kolejowego, że bez tego nie uzgodni MPZP, więc łącznica się pojawiła. Taka decyzja nie podstawy prawnej, bo UTK nie miał kompetencji do takich uzgodnień. Ponadto na wykonanie łącznicy nie ma ani grosza, w programach finansowych PKP PLK nie ma zabezpieczonych żadnych pieniędzy na ten cel. Są za to opinie ekspertów kolejnictwa powołanych, którzy krytycznie odnoszą się do pomysłu łącznicy twierdząc, że jest to projekt ekonomicznie i technicznie nie do realizacji, bo uniemożliwia to m.in. różnica poziomu gruntów. Obojętnie czy odszkodowanie wyniesie 20 czy 250 mln zł, to zawsze będzie to kwota , którą będzie musiał wyłożyć ze swego budżetu Kraków. Poza tym, przez to, że w MPZP jest błąd (związany z uzgodnieniami z UTP – red.) będzie to miało taki skutek, że cały plan zostanie uchylony w sądzie, a my wystąpimy do miasta z roszczeniami odszkodowawczymi – przekonywał Mariusz Sokołowski.