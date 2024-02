Kraków znów sprzedaje swoje mieszkania. Szykują się też przetargi na XIX-wieczne domy

Krakowski magistrat od początku tego roku powiadomił już o kilku należących do gminy mieszkaniach, które wkrótce mają pójść pod młotek. W najbliższych miesiącach miasto zamierza też szukać chętnego na kamienicę nieopodal Wawelu, a na drugą połowę roku zapowiada przetargi na działkę przy ul. Dekerta 4 z XIX-wiecznymi budynkami jednorodzinnymi czy nieruchomość przy ul. Czarnowiejskiej, na której stoją budynki z ok. 1879 roku.

Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostały przeznaczone zarówno mieszkania w kamienicach w ścisłym centrum Krakowa, jak i w tzw. starej Nowej Hucie. Ceny wywoławcze poszczególnych lokali, których dotyczą opublikowane przez magistrat ogłoszenia, zaczynają się od 300 tys. zł, natomiast mieszkanie przy ul. Grodzkiej 13, niemal przy Rynku Głównym, będzie licytowane od 817 tys. złotych. Najmniejsze z mieszkań, których wyzbywa się gmina, mieści się w kamienicy przy ul. Łobzowskiej 9. Miasto szuka tutaj chętnego na lokal nr 3A o powierzchni użytkowej zaledwie 19,54 metra kwadratowego, do którego przynależy też piwnica o powierzchni 12,10 mkw. oraz pomieszczenie wc o powierzchni 1,73 mkw. Kamienica przy ul. Łobzowskiej 9 jest trzypiętrowa, podpiwniczona, stanowi część zespołu budynków dawnej podstacji elektrycznej (ul. Asnyka 12/Łobzowska 9/Biskupia 1), zbudowanego w latach 1908-13. Lokal mieszkalny nr 3A składa się z pokoju z aneksem kuchennym i znajduje się na pierwszym piętrze. Natomiast przynależne pomieszczenie wc położone jest na parterze. Cena wywoławcza tego mieszkania - na które już wcześniej miasto bezskutecznie szukało kupca - to 300 tys. złotych.

Zamieszkać pod minaretem lub pod wieżyczkami

Kolejny lokal mieszkalny, który będzie można kupić od gminy, znajduje się w bardzo charakterystycznej krakowskiej kamienicy narożnej przy ul. Długiej 31 i Pędzichów 2. To zabytkowa kamienica zwana Domem Tureckim, zwieńczona wieżyczką-minaretem. Tu do kupienia będzie mieszkanie nr 9 o powierzchni użytkowej 26,82 mkw., na czwartym piętrze, właśnie pod tzw. minaretem, czyli ozdobną wieżą. Lokal składa się z trzech pomieszczeń: pokoju, ciemnej kuchni i łazienki z wc. W pokoju - jak zaznaczają urzędnicy - są trzy okienka w górnej części ściany zakończone łukiem. Cena wywoławcza tego mieszkania ma wynosić 394 tys. złotych.

Z kolei od kwoty minimalnie większej, bo 399 tys. zł, ma być licytowane należące do gminy mieszkanie w innym obiekcie o ciekawej architekturze i z wieżyczkami - przy ul. Blich 7. Tutaj będzie poszukiwany kupiec na lokal nr 3, o powierzchni użytkowej 32,40 mkw., oferowany wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5,30 mkw. Jak opisuje krakowski magistrat, budynki przy ul. Blich 7, 8, 9 i Dwernickiego 2 stanowią zwarty kompleks wzniesiony w latach 1909-11 jako wielomieszkaniowe domy pracownicze dla pracowników kolei, planowane przez administrację austriacką. Budynki są murowane z cegły (fundamenty i ściany z cegły), podpiwniczone, o czterech kondygnacjach nadziemnych. Stoją w sąsiedztwie nowej estakady kolejowej, która biegnie między Grzegórzkami a Starym Miastem. "W lokalu znajduje się piec kaflowy na paliwo stałe - w celu rozpoczęcia użytkowania lokalu należy wykonać nowy system ogrzewania. W lokalu istnieją nieprawidłowości w zakresie wentylacji - kratka wentylacyjna w kuchni wyprowadzona jest przezścianę na strych, wentylacja łazienki podłączona jest do wspólnej wentylacji z lokalem na trzecim piętrze. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu" - czytamy w ogłoszeniu dotyczącym mieszkania przy ul. Blich.

W sercu Krakowa, prawie przy samym Rynku

Od miasta będzie można kupić również mieszkanie na drugim piętrze zabytkowej kamienicy przy ul. Grodzkiej 13. Lokal o numerze 1 ma powierzchnię 49,98 mkw. Składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną. Mieszkanie to kwalifikuje się do generalnego remontu.

Cena wywoławcza tego mieszkania w kamienicy parę kroków od krakowskiego Rynku to 817 tys. złotych.

W Starym Podgórzu albo w Nowej Hucie

Kolejne mieszkanie będzie do kupienia przy ul. Bolesława Limanowskiego 13. Budynek, w którym się mieści, pochodzi z 1843 r., jest narożny, stoi u zbiegu ul. Limanowskiego i Krakusa. Na przetarg ma trafić tutejszy lokal nr 7, położony na parterze. Ma powierzchnię użytkową 61,39 mkw., składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Cena wywoławcza ma wynosić 664 tys. złotych.

Blisko pół miliona złotych trzeba mieć, by myśleć o zakupie mieszkania w starej Nowej Hucie. Miasto zamierza tam sprzedać dwa mieszkania. Pierwsze to lokal nr 65 w budynku na os. Centrum D 1 - bloku z lat 50., ze sklepami i punktami usługowymi w pomieszczeniach wysokiego parteru w skrzydle przylegającym do Placu Centralnego. Należące do gminy mieszkanie ma 64,21 mkw., mieści się na piątym piętrze, w trzeciej klatce. Składa się z siedmiu pomieszczeń: trzech pokoi, łazienki, wc, kuchni i przedpokoju. Cena wywoławcza - 426 tys. złotych.

Z kolei w budynku na os. Centrum A 1 do sprzedaży został przeznaczony lokal mieszkalny nr 54, o powierzchni użytkowej 67,04 mkw. Mieści się na trzecim piętrze, w II klatce bloku. Mieszkanie składa się z siedmiu pomieszczeń: trzech pokoi, łazienki, wc, kuchni i przedpokoju. Również ten lokal znajduje się w bloku mieszkalnym ze sklepami i punktami usługowymi w pomieszczeniach wysokiego parteru w skrzydle przylegającym do Placu Centralnego. Budynek jest wyposażony jest w windę.

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. Cena wywoławcza tego mieszkania to 455 tys. złotych. Miasto podało do publicznej wiadomości (na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej) wykazy tych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Po upływie okresu wywieszenia wykazów mają być ogłaszane przetargi ustne nieograniczone, w efekcie których jest szansa zostać właścicielem wybranego lokalu.

Kamienica przy św. Gertrudy, dom przy Dekerta

Miasto zamierza sprzedać również całe budynki. Jedna z ofert inwestycyjnych, które można znaleźć na stronach internetowych magistratu, dotyczy kamienicy nieopodal wzgórza wawelskiego. Chodzi o dwukondygnacyjną, częściowo podpiwniczoną kamienicę ze strychem nieużytkowym przy ul. św. Gertrudy 20. Obiekt pochodzi z XIX wieku. W budynku znajduje się sześć lokali mieszkalnych, stanowiących pustostany oraz dwa lokale użytkowe. Na terenie nieruchomości, którą miasto zamierza wkrótce wystawić na przetarg, znajduje się także wolnostojący budynek użytkowy (58 mkw.) oraz komórki lokatorskie. Powierzchnia użytkowa kamienicy to 372,58 mkw. (bez komórek lokatorskich). Powierzchnia działki wynosi ponad 0,14 ha. Orientacyjna cena nieruchomości 5 mln 639 tys. zł bez VAT, a przetarg planowany jest na II-III kwartał 2024 roku.

Nieruchomość zabudowaną dwoma ponad 100-letnimi, parterowymi budynkami jednorodzinnymi będzie można kupić od gminy przy ul. Dekerta 4 w Podgórzu. Tu mowa jest o cenie ok. 2,5 mln zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Planowany termin przetargu to II połowa tego roku.

Miasto zamierza też znaleźć kupca na nieruchomość przy ul. Czarnowiejskiej 23, zabudowaną dwoma trzykondygnacyjnymi budynkami z ok. 1879 roku. Są to: zabytkowy budynek frontowy mieszkalno-usługowy o powierzchni użytkowej 302,84 kw. i wolnostojący budynek mieszkalny oficyny o powierzchni użytkowej 219,57 mkw. Budynki wymagają kompleksowego remontu. Szacunkowa wartość nieruchomości to 5,5 mln zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Przetargu miałby się odbyć w II połowie tego roku.

