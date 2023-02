Krakowska Kamienica uhonorowana kolejnymi wyróżnieniami. Grad nagród dla Polskiej Zagrody i Małopolskiej Chaty Podcieniowej! Marek Długopolski

Krakowska Kamienica w Krakowie ma równie wielu zwolenników, co przeciwników. Zyskała za to spore uznanie wśród jurorów międzynarodowych konkursów architektonicznych BXB studio

Krakowska Kamienica to jeden z najciekawszych, a zarazem najbardziej dyskutowanych architektonicznych projektów w stolicy Małopolski. Na razie niezwykła wizja przebudowy kamienicy przy ul. Powiśle 10 zmaterializowała się na ekranach komputerów BXB studio Bogusława Barnasia. W Krakowie ma równie wielu zwolenników, co przeciwników. Zyskała za to spore uznanie wśród jurorów międzynarodowych konkursów architektonicznych. Nie tylko zresztą ona. Krakowskie studio architektoniczne uhonorowano licznymi prestiżowymi nagrodami również za Polską Zagrodę oraz Małopolską Chatę Podcieniową.