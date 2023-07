Krakowska Motorola Solutions perłą w koronie globalnego koncernu. Szansa na kolejne inwestycje

- Kryzys, zmiana, rewolucja - to słowa, które w ostatnich trzech latach najczęściej pojawiają się w świecie zarówno potężnych koncernów, jak i niewielkich firm, szefów ale i pracowników. Jak one mają się do tego, co robi Motorola Solutions? - „Kryzys”, „zmiana”, „rewolucja” dotknęły nas, tak jak dotknęły każdą firmę na świecie. Jednak nasz biznes jest przyzwyczajony do sytuacji krytycznych. Jesteśmy do nich stworzeni, ponieważ działamy w miejscach, w których o zdrowiu lub życiu ludzi decyduje się w danym momencie. Oczywiście, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku i naszych klientów, musieliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele rzeczy zmienić i wiele działań przyspieszyć. Wspomnę tylko, że wyroby, które oferujemy nie są niezbędne, by żyć, nie jest to też coś, co ludzie chcą mieć za wszelką cenę. Nasze wyroby nie są też skierowane do konsumentów i nie są gadżetami, które można przestać używać. Jednak są to produkty - oprogramowanie, infrastruktura i urządzenia - które zapewniają bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych, a więc pozwalają przeżyć. Dlatego też jesteśmy bardzo dumni, że w takiej właśnie sytuacji - podczas globalnego kryzysu, jaki wytworzyła pandemia koronawirusa - stanęliśmy na wysokości zadania. Nie zaprzestaliśmy ani nie ograniczyliśmy działalności, więc mogliśmy pomóc naszym klientom w przejściu tego niespodziewanego i gwałtownego kryzysu. Jesteśmy dumni ze wszystkich aktywności i zmian, które wdrożyliśmy. To bowiem pozwalało nam bezpiecznie dostarczać nasze produkty bez żadnych negatywnych konsekwencji dla klientów.

ZOBACZ NASZĄ STREFĘ BIZNESU

- Czy rewolucja, do której doszło w ostatnich miesiącach w wirtualnym świecie, ale też np. w logistyce i budowaniu nowych łańcuchów dostaw, byłaby możliwa, bez globalnego kryzysu spowodowanego pandemią? Czy też ta zmiana i tak, by się wydarzyła?

- Wydaje mi się, że zmiany, do których doszło na globalnych rynkach, i tak by nastąpiły. Wszystko na to wskazywało... Pandemia tylko je przyspieszyła, sprawiła, że dostrzegliśmy ich gwałtowność. Światowa gospodarka to system naczyń połączonych, więc problem w jednym miejscu, prowadzi do zmian w całym łańcuchu dostaw. Tutaj mieliśmy do czynienia z zaburzeniami w całym łańcuchu, więc jego konstrukcję trzeba było przemyśleć na nowo. Chodzi o to, aby zminimalizować ryzyko, a zwiększyć bezpieczeństwo. Tylko tak można zbudować bezpieczną przyszłość dla wszystkich.

- Motorola Solutions nie tylko przeszła suchą stopą przez kryzys ostatnich lat, ale jeszcze bardziej rozwinęła skrzydła. Jak to się udało zrobić?

- Misją naszej firmy jest dostarczanie produktów, które ratują życie. I to w każdej sytuacji. Nasi pracownicy to oczywiście wiedzą i są bardzo, bardzo mocno zmotywowani. Dlatego podczas kryzysu pandemicznego wiceprezes nie musiał ich dodatkowo motywować. Zdawali sobie bowiem sprawę z tego, że muszą się zaangażować na sto procent, muszą przyjść do pracy, aby zapewnić wszystkim - ludziom i wielkim firmom, służbie zdrowia oraz policji - bezpieczne narzędzia do pracy. Wtedy chodziło przecież o to, aby w możliwie krótkim czasie dostarczyć jak najwięcej bezpiecznego sprzętu. Zachowaliśmy spokój i odpowiednio zareagowaliśmy. Oto tajemnica naszego sukcesu.