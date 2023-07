Menedżer Roku Małopolski. Radosław Włoszek: Kraków Airport - puls Krakowa i Małopolski

- 867 403 odprawionych w czerwcu pasażerów to dużo? - Tak, to dużo, świetny wynik. Od rekordowego przedpandemicznego czerwca 2019 r. lepszy aż o 16 proc., a w stosunku do czerwca 2022 r. o ponad 21 proc. Dodam tylko, że już początek miesiąca zapowiadał się bardzo dobrze, na lotnisku można było zaobserwować większą liczbę podróżnych wybierających się na urlop do słonecznych miast. Z kolei do Krakowa powracają systematycznie turyści zagraniczni, praktycznie ze wszystkich stron świata.

- Lotnisko, największy port regionalny w Polsce, radzi więc sobie bardzo dobrze. Czyja to zasługa? - Załogi, która oddaje serce swojej pracy, a także każdego dnia dokłada starań, aby nasi goście podróżowali bezpiecznie i komfortowo. Robimy wszystko, by obsługa pasażerów cały czas była na najwyższym, światowym poziomie. To również efekt codziennej współpracy z przewoźnikami, firmami handlingowymi, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, a także kolegami z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej czy wojskowej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Magia Krakowa i Małopolski ma na to również wielki wpływ tak jak i świetna współpraca z Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim i Małopolską Organizacją Turystyczną. Razem staramy się sprowadzić do Małopolski turystów i przedsiębiorców.

- Jeśli jednak tendencja się utrzyma, to w lipcu krakowskie lotnisko powinno witać 5-milionowego gościa. - Wszystko na to wskazuje. Poczekajmy jednak do tej chwili…

- W takiej firmie jak Kraków Airport co jest ważniejsze? Indywidualizm czy gra zespołowa? - Sukcesy indywidualne są oczywiście miłe, ale dla mnie zawsze najważniejsza była i jest gra drużynowa. W trakcie meczu każdy zawodnik ma określone zadania. Jak na lotnisku, każdy musi wiedzieć jakie są jego obowiązki, aby ten organizm sprawnie działał. Jeśli więc nie ma odpowiednio zmotywowanego zespołu, to nie ma wyników, nie ma firmy. Rola kapitana to wielki zaszczyt, ale także olbrzymia odpowiedzialność za drużynę, za team. Choćby nie wiem jak byłoby trudno - nawet gdy niekiedy zdarzy się porażka - zespół musi wiedzieć, że będziesz go bronił, nie odpuścisz, będziesz walczył do końca, do mety.

- Skąd pomysł, bo wiem, że brał Pan udział w Ironman Triathlon, by wystartować w tak ekstremalnych zawodach? To przecież połączenie pływania, jazdy na rowerze, a także biegania. To morderczy wysiłek… - Zawsze lubiłem sport. Rywalizacja sportowa uczy dyscypliny i pokory.

- W jaki sposób udało się podźwignąć od koszmaru 52 osób odprawionych na lotnisku w ciągu jednego z pandemicznych miesięcy, do obecnych, rewelacyjnych wyników? - Powtórzę, to efekt zespołowej pracy. Nawet w najcięższych chwilach, kiedy podejmować trzeba było te najtrudniejsze decyzje, wierzyliśmy, że pustki i dramatyczna cisza w terminalu są przejściowe. Wiedzieliśmy, że pasja do latania naszych pasażerów nie ustała. Z radością więc obserwowaliśmy, jak z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc odradzał się ruch pasażerski.

- Mimo tych wszystkich perturbacji, a więc pandemii i wojny, czy spodziewał się Pan tak szybkiego „odbicia” na rynku lotniczym, a szczególnie w Krakowie? Eksperci twierdzili, że powrót do popandemicznej normalności zajmie lata. A tu rekord za rekordem…

- To głównie zasługa naszych pasażerów - chcą latać i to latać z Krakowa. To również wielka zasługa przewoźników, którzy nieraz co kilka dni otwierają nowe połączenia i to do najatrakcyjniejszych miast i miejscowości. Powrót do normalności to głównie ich zasługa - my zaś byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy gotowi dostosowywać port lotniczy do rosnących potrzeb pasażerów i linii lotniczych. Cieszymy się więc, że już dziś możemy zaproponować naszym pasażerom coraz bogatszą ofertę wakacyjnych lotów. To już blisko 150 regularnych połączeń!

- Czy skomplikowana sytuacja geopolityczna ma wpływ na ruch turystyczny i biznesowy? Był taki czas, że Polskę uważano za kraj frontowy - odwoływano kongresy, spotkania, turyści zrywali rezerwacje. Czy mamy to już za sobą?

- Nikt nie ukrywa, że sytuacja geopolityczna Polski, w tym krakowskiego lotniska, niesie ze sobą bardzo duże wyzwania. Reagujemy na nie elastycznie i adekwatnie do sytuacji. Cały czas jednak zachowujemy pokorne spojrzenie wobec tego, co się dzieje, dostosowując się do skomplikowanych, międzynarodowych okoliczności. Ostatnie lata nauczyły nas, że sytuacja kryzysowa może zmienić bieg wydarzeń, nie tylko spowolnić, ale też praktycznie całkowicie zatrzymać ruch lotniczy. W tej chwili pracujemy już nad jesienno-zimową siatką połączeń, ze szczególną uwagą przyglądając się turystyce pielgrzymkowej oraz tak popularnym city breakom.