Krakowski Krakodlew, czyli jedna z największych odlewni na świecie, zaprasza na dni otwarte. Atrakcje dla całej rodziny [Lego, roboty, VR]

Tunel na północy Krakowa już prawie gotowy. Kierowcy odetchną, wkrótce otwarcie!

Wykonawca nowej linii tramwajowego z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej uwija się, by jeszcze w maju otworzyć do ruchu tunel drogowy wzdłuż ulicy Opolskiej. Tak...