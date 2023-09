KROK OD NIEBA odc. 15. Tajemnica otrucia dzieci. Streszczenie odcinka [15.09.2023]

"Krok od nieba" odc. 15. Streszczenie

Pietro odkrywa skażenie radioaktywne w lesie i tym sposobem rozwiązuję tajemnicę otrucia dzieci. Znajduje również sprawcę, któremu uniemożliwia ucieczkę do Austrii. Vincenzo postanawia zaryzykować i prosi Silvię o rękę, ale odpowiedź nie jest taka, jakiej się spodziewał. Rozkwitającą miłość między Pietrem a Anyą brutalnie przerywa strzał z karabinu. Dziewczyna w ciężkim stanie trafia do szpitala.

Kiedy i gdzie oglądać 15. odcinek serialu "Krok od nieba"?

15. odcinek serialu "Krok od nieba" będzie można obejrzeć w piątek 15 września Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 15:05. Odcinek potrwa około 48 minut.

Co wydarzyło się w 14. odcinku serialu "Krok od nieba"?

Pietro znajduje w lesie ranną dziewczynę, Anyę. Dziewczyna jest w szoku i wydaje się, że straciła pamięć. Między tym dwojgiem rodzi się głębokie uczucie, a Pietro pierwszy raz od śmierci żony jest naprawdę szczęśliwy. Pietro zajmuje się również tajemniczą sprawą otrucia dwojga dzieci, które walczą o życie w szpitalu. Giorgio wraca do San Candido, gdzie wita go Chiara w towarzystwie przyjaciółki, Miriam, która natychmiast docenia urodę Giorgia. Do San Candido wraca również Tobias, były chłopak Silvii, zoolog, podróżnik i poliglota, o którego Vincenzo jest bardzo zazdrosny.