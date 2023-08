KROK OD NIEBA odc. 2. Zjawa z młyna. Streszczenie odcinka [29.08.2023]

"Krok od nieba" odc. 2. Streszczenie

Miejscowa legenda opowiada o chłopcu błąkającym się po lasach San Candido. Lokalny pijaczek Bepi zapewnia, że widział go. Jednocześnie policja otrzymuje zgłoszenie o zaginięciu kilkuletniego dziecka. Rodzice chłopca to zamożni przedsiębiorcy budowlani. Do miasteczka przyjeżdża szwagierka Pietra, Claudia, wraz z synem. Giorgio wszedł w konflikt z prawem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i za posiadanie środków odurzających oraz próbę kradzieży.