KROK OD NIEBA odc. 25. Cień diabła. Streszczenie odcinka [29.09.2023]

"Krok od nieba" odc. 25. Streszczenie

Mieszkańcy San Candido szykują się do lokalnego święta. Podczas tradycyjnej parady Krampusa, w której biorą udział mieszkańcy w maskach diabła, zostaje potrącony przez samochód jeden z uczestników festynu. Giorgio nie przestaje myśleć o Chiarze. Zrywa z Miriam i zamieszkuje u Pietra. Postanawia wstąpić do służby leśnej. Relacje Vincenza i Astrid stają się coraz bliższe, chociaż oboje się zarzekają, że łączy ich tylko przyjaźń. Pietro mija na ulicy tajemniczą dziewczynę. Jej widok motywuje go do dalszych poszukiwań na temat prawdy o Anyi.