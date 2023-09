KROK OD NIEBA odc. 29. Uratuję Cię. Streszczenie odcinka [05.10.2023]

"Krok od nieba" odc. 29. Streszczenie

Pietro odnajduje miejsce, w którym przetrzymywane są dziewczyny. Jest to stary, opuszczony hotel. Omal nie ginie z rąk przestępcy. Ratuje go wilk, który zrzuca bandytę w przepaść. Przekonany przez Astrid Vincenzo wraca do Silvii.