KROK OD NIEBA odc. 3. Dzień świętego. Streszczenie odcinka [30.08.2023]

"Krok od nieba" odc. 3. Streszczenie

W niewyjaśnionych okolicznościach ginie przyjaciel Pietra, zdziwaczały samotnik Taddeo. Okazuje się, że to zaginiony przed laty prezes koncernu farmaceutycznego. Czy jego śmierć ma związek z przeszłością? By uniknąć interwencji sądu, siostrzeniec Pietra, Giorgio, musi odpracować kradzież samochodu. Leśnik uważa, że praca fizyczna będzie najlepszą formą resocjalizacji. Chłopak szybko zaprzyjaźnia się z córką Rocci, Chiarą.

Kiedy i gdzie oglądać 3. odcinek serialu "Krok od nieba"?

3. odcinek serialu "Krok od nieba" będzie można obejrzeć w środę 30 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 15:05. Odcinek potrwa około 48 minut.

Co wydarzyło się w 2. odcinku serialu "Krok od nieba"?

Miejscowa legenda opowiada o chłopcu błąkającym się po lasach San Candido. Lokalny pijaczek Bepi zapewnia, że widział go. Jednocześnie policja otrzymuje zgłoszenie o zaginięciu kilkuletniego dziecka. Rodzice chłopca to zamożni przedsiębiorcy budowlani. Do miasteczka przyjeżdża szwagierka Pietra, Claudia, wraz z synem. Giorgio wszedł w konflikt z prawem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i za posiadanie środków odurzających i próbę kradzieży.