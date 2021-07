Królowa i konkwistador odc. 12. Zemsta Cataliny. Streszczenie odcinka [19.07.21] redakcja

Lada moment Pedro wyruszy do Nowego Świata, aby objąć stanowisko gubernatora. Kto będzie chciał mu towarzyszyć? Z kolei Catalina znajduje sposób, aby zemścić się na Badillu. Jaki? Co stanie się z Alberto? Już teraz przeczytaj streszczenie Królowej i konkwistadora, by dowiedzieć się więcej!