Królowa i konkwistador odc. 17. Ojciec Sancho chce przejąć władzę. Streszczenie odcinka [22.07.21]

Królowa i konkwistador odcinek 17. Streszczenie

Juan szykuje dom na przyjazd Cataliny. Nikt nie wie, kim ona jest i co będzie robić w mieście. Sol za wszelką cenę chce uciec z Cartageny do Hiszpanii. Pomaga jej w tym Manolo. Ojciec Bartolome przestrzega Catalinę przed zemstą. Martwi się o nią.

Królowa i konkwistador - podłe plany Sancho

Ojciec Sancho jest żądny władzy. Krytykuje rządy Pedra i chce go zniszczyć. Miastu brakuje pieniędzy, a Sancho nalega na budowę ogromnego krzyża. Juan opowiada Catalinie o Pedro i jego rodzinie. Sol ma plan, jak uciec do Hiszpanii i wykorzystuje do tego Juana.

Kiedy i gdzie oglądać 17. odcinek Królowej i konkwistadora?

17. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć w czwartek - 22 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa ok. 45 minut.