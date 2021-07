Królowa i konkwistador odc. 23. Pedro traci stanowisko. Streszczenie odcinka [27.07.21] redakcja

Intrygi i oszustwa Cataliny się powiodły. Z jej powodu Pedro wpadł w kłopoty. Co się stało? Gonzalo i Alberto docierają tymczasem do obozowiska. Co się tam wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 23. odcinka Królowej i konkwistadora, aby dowiedzieć się więcej!