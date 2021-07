Królowa i konkwistador odc. 29. Tajemnicza nieznajoma w szpitalu. Streszczenie odcinka [31.07.21]

Królowa i konkwistador odcinek 29. Streszczenie

Constanza uważa, że jej córka szybko zmieni zdanie i nie zostanie zakonnicą. Alonso jest zauroczony Cataliną. Inés ma do niego pretensje. Uważa, że Catalina odpowiada za zło, które spotkało jej rodzinę. Pedro podejrzewa, że Catalina wykorzystuje Alonsa, żeby wzbudzić w nim zazdrość. Sol zostaje w klasztorze, choć jest rozczarowana tym, co zastała. Do szpitala trafia ranna kobieta, która wzywa Pedra. Nikt jej nie zna. Do Cartageny przyjeżdża ojciec Bartolomé, który ma przeprowadzić proces Pedra.