Królowa i konkwistador odc. 35. Tragiczne wieści z dżungli. Streszczenie odcinka [04.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 35. Streszczenie

Rebeca nie chce, by wracali z Albertem do dawnego obozowiska. Matka Lola informuje ojca Sancho, że Sol trafiła do klasztoru. Catalina namawia Constanzę na udział w licytacji domu. Do Cartageny wraca Barreto, członek ekspedycji Alberta i dostarcza dramatyczną wiadomość. Constanza pociesza załamaną Ines. Sol, dzięki pomocy Azuceny, rozmawia z Juanem.