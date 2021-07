Królowa i konkwistador odc. 4. Ksiądz szantażuje gubernatora. Streszczenie odcinka [13.07.21] redakcja

Ojciec Bartolome, który zdołał uratować Catalinę, postanawia szantażować gubernatora wyspy. Czy coś mu to da? Co stanie się z Pedro, który do tej pory ukrywał swoją tożsamość? Jeśli jesteś ciekawy, co wydarzy się w 4. odcinku Królowej i konkwistadora, przeczytaj streszczenie już teraz!