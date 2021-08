Królowa i konkwistador odc. 44. Małżeństwo Pedra to przeszłość. Streszczenie odcinka [11.08.21] redakcja

Pedro próbuje szczerze porozmawiać ze swoją żoną. Co jej powie? Z kolei Catalina nadal nie może odnaleźć Juana. Co powie jej Alonso? O co Manolo poprosi Heredię? Koniecznie przeczytaj streszczenie 44. odcinka Królowej i konkwistadora!