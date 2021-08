Królowa i konkwistador odc. 56. Kto jest ojcem dziecka Sol? Streszczenie odcinka [25.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 56. Streszczenie

Juan i Ines ruszają w drogę powrotną do Cartageny. Catalina zaczyna podejrzewać, że to Juan jest ojcem dziecka Sol. Kobieta prosi też Alonsa, żeby jak najszybciej się pobrali. Pedro ma pretensje do Alonsa, że ukrył przed nim prawdę. Alberto wyznaje Rebece, że jest jego wymarzoną.

Kiedy i gdzie oglądać 56. odcinek Królowej i konkwistadora?

56. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć w środę - 25 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa ok. 45 minut.