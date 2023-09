Kruk radosny. Felieton Grzegorza Tabasza

Wedle ornitologów lecący wysoko ptak, który na dodatek głośno kracze jest w znakomitym nastroju. I cieszy się. Prócz tego potrafią uczyć się od siebie, rozwiązywać złożone problemy i używać narzędzi. W tej ostatniej dyscyplinie byłyby lepsze od szympansów, ale cóż, dziób i para łap przegrywają z chwytnymi kończynami małpy.

Pewien kruk z kawałeczka drutu wykonał zgrabny haczyk, którym zręcznie wyciągnął niedostępny przysmak, a obserwujący go koledzy szybko przyzwoli sobie nową umiejętność. Przycinają dziobem patyczki na potrzebny wymiar. Po co? Oczywiście w celu zdobycia jedzenia. Potrafią wrzucać do pojemnika z wodą kamyczki tak długo, aż rosnący poziom płynu powoli wyłowić smakowity kąsek.

Archimedes, odkrywca siły wyporu byłby z nich dumny. Pewnie ktoś powie, że sztucznie stworzone przez człowieka laboratoryjne warunki wymuszają inteligentne zachowania. Do tego głód, który jest najlepszym treserem. Na wolności radzą sobie równie dobrze. Myśliwi doskonale wiedzą, iż do upolowanej przez nich zdobyczy kruki przylecą dopiero wtedy, gdy będą pewne, iż ludzie opuścili okolicę. Potem w spokoju rozszarpią kruszejące czekające na transport tuszki dziczyzny. I jak tu ich nie lubić?