Krzeszowice. Szykują szczepienia na Rynku podczas Niedzieli dla Rodziny Barbara Ciryt

Mobilny punkt szczepień pojawi się w najbliższą niedzielę 25 lipca 2021 r. na Rynku w Krzeszowicach. Okazja do szczepień będzie podczas imprezy organizowanej pod nazwą "Niedziela dla Rodziny". Zaszczepić mogą się wszyscy chętni bez wcześniejszych zapisów. Jednodawkowa szczepionka Johnson and Johnson podawana będzie od godz. 15 do 20.