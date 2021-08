Krzyszkowice. Uszkodzony podczas powodzi most został naprawiony, ale i tak trzeba go będzie odbudować Katarzyna Hołuj

W tym tygodniu przywrócono przejezdność mostem, który został uszkodzony w czasie niedawnej powodzi. Jest to przejazd tymczasowy i tylko dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Już niebawem (możliwe, że w nadchodzącym tygodniu) wojsko rozpocznie instalację mostu składanego, który będzie służył jako przeprawa także dla cięższych pojazdów do czasu wybudowania nowego mostu.