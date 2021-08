Krzyszkowice. Żołnierze budują most tymczasowy Katarzyna Hołuj

Rozpoczęła się budowa mostu składanego, który pozwoli mieszkańcom trzech krzyszkowickich osiedli na przejazd nad Głogoczówką, do czasu, aż uszkodzony przez powódź most zostanie odbudowany. Przeprawę montują żołnierze z 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego. Ma im to zająć kilka dni, do piątku 20 sierpnia. Do tego czasu mieszkańcy zza rzeki muszą korzystać z objazdu drogą zastępczą do Polanki.