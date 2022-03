Kto nie wierzy w cuda, ten nie jest realistą. Wojna informacyjna jest integralną częścią wojny realnej

W opowieściach biblijnych i mitach znajdujemy rezerwuar obrazów tłumaczących to, co oglądamy na żywo. Przypominają zapomniany język służący do opisu bohaterstwa, poświęcenia, zła, cierpienia i zwycięstw.

Siłą Ukraińców jest dzielność, brawura i nieustępliwość. Ale mają też coś więcej. Mają znakomity sprzęt wojskowy [w tym też polskie Pioruny czyli przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, które same szukają celu]. Mają ludzi, którzy potrafią z tego sprzętu korzystać. Mają też prezydenta wartego więcej niż dywizja artylerii. I genialny serwis komunikacji, którego kręgosłupem są wygłaszane o stałych porach wystąpienia Zełeńskiego. Żadnej rozwlekłości. Zwięzłość utrudnia złośliwe manipulacje. Zełeński używa języka archetypicznego: tworzy w naszych głowach obrazy (albo je budzi), sięgając do zbioru odwiecznych zaklęć ludzkości.

Informacje pochodzące z oficjalnych ukraińskich źródeł znajdują potwierdzenie, a omyłki prostują tłumacząc, że zjawisku bohaterstwa [pojęciu obecnie dość abstrakcyjnemu] nadają konkretne twarze i nazwiska. Obrazy dzieci rodzących się pod bombami wywołują łzy, ale przede wszystkim niosą nadzieję. Wielką moc miał apel do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zabranie z Ukrainy tysięcy zwłok rosyjskich żołnierzy. Jeszcze bardziej dramatyczny wybrzmiał apel do matek zabitych żołnierzy, które zaproszono do odebrania zwłok ich dzieci (Antygona). Mocny odzew wywołała zapowiedź utworzenia międzynarodowego legionu, w którym mają walczyć ochotnicy z całego świata. Podobno chętnych są tysiące, w tym 70 Japończyków. Trudno zweryfikować cyfry, lecz sama informacja o legionie poruszyła światową opinię publiczną.