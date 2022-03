Latolistek cytrynek. Zwany krótko cytrynkiem

Latające wczesną wiosna motyle liczą sobie kilka miesięcy, co w świecie motyli jest rzadkością. Lwia część nie żyje dłużej niż kilkanaście dni. Przy najbliższej okazji obejrzycie dokładnie skrzydła napotkanego cytrynka. Rzadko kiedy można obaczyć okaz o uszkodzonych czy wytartych skrzydłach. Proszę pamiętać, iż każdy z nich zimę spędził zagrzebany w liściach. Wyglądają jakby przed chwilą wyszły z poczwarki.

Kolejna rzecz, to aprowizacja. Póki co, miododajnych roślin jest bardzo niewiele. Zaś cytrynki są na diecie od zeszłorocznej jesieni, kiedy skonsumowały ostatnie krople nektaru. Nie widać po nich najmniejszych oznak osłabienia czy głodu. Jeszcze jedno: wiosna swe kaprysy ma. Jeszcze może sypnąć śniegiem. Wówczas cytrynki wejdą do zimowych kryjówek i przeczekają nawrót chłodów.

Co do nazwy gatunkowej, to pasuje wyłącznie do samców. Są soczyście cytrynowe, zaś panie posiadają skrzydła zielonkawej barwy. Do tego są znacznie rzadsze niż panowie. Kiedyś liczyłem motyle wedle płci i na jedną panią przypadło mniej więcej dwadzieścia samców. W świecie motyli parytety płci wyglądają inaczej niż w świecie ludzi.