Laureat „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”: FAKRO to biznes z poszanowaniem zasad

Firma FAKRO zajęła I miejsce w prestiżowym konkursie „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Rozmawiamy z IWONĄ MAJOCH, kierownikiem Działu Administracji i Zrównoważonego Rozwoju FAKRO.

Przypomnijmy, że FAKRO zdobyła prestiżowe I miejsce w konkursie GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023 za wykorzystywanie odpadów profili PVC w procesie recyklingu oraz ponowne ich wykorzystanie jako profil PVC dzięki współpracy z firmą Primo Profile. Na czym polega ten proces?

Wdrożony w FAKRO model biznesowy z zakresu GOZ polega na sprzedaży odpadów generowanych podczas procesu produkcyjnego okien tworzywowych w postaci profili PVC. Partnerska firma przetwarza nasze odpady w procesie recyklingu. Stają się dla niej wysokiej jakości surowcem, z którego powstaje profil PVC, używany przez nas w okiennej ościeżnicy. Nasze okna tworzywowe trafiają do ponad 60 krajów i zapewniają komfort mieszkania na całym świecie.

FAKRO, od samego początku istnienia, działa z poszanowaniem ekologii. Podobno już samo logo firmy symbolizuje działalność przyjazną środowisku?

Zielony kolor, zawarty w logo FAKRO towarzyszy nam od samego początku, a kojarzona z nim ekologia to aspekt, który przenika każdy etap naszego rozwoju. Wszystko co robimy, jest zawsze z myślą o lepszej przyszłości naszych dzieci. Taka jest właśnie filozofia GO GREEN w firmie FAKRO. Projektujemy, planujemy i produkujemy z dbałością o środowisko naturalne.

FAKRO ma spore osiągnięcia w wykorzystaniu materiałów pochodzących z odzysku…?

Współpracujemy z firmą wykorzystującą nasz odpad w postaci stłuczki szklanej. Recykling szkła jest zaawansowanym procesem, który pozwala nam na przetwarzanie go w nieskończoność bez pogorszenia jego jakości i oszczędzając surowce. Znacznie zredukowaliśmy ilość tworzyw sztucznych używanych do pakowania i zabezpieczania produktów. Używamy głównie opakowania tekturowe, które w przeważającej większości wykonane są z makulatury. Zorganizowaliśmy stanowisko do pakowania paczek kurierskich, dając drugie życie już raz wykorzystanym opakowaniom kartonowym. Każdy może przygotować eko-paczkę.

Firma w praktyce stosuje zasadę „mój odpad twoim surowcem”. Czy taka symbioza gospodarcza się opłaca?

Przekształcanie odpadów w surowce pomaga zmniejszyć koszty produkcji poprzez wykorzystanie istniejących zasobów, wpływa na wzrost efektywności produkcji, a tym samym powoduje zmniejszenie poziomu marnotrawstwa. Redukuje także liczbę odpadów zalegających na wysypiskach, co przyczynia się do ochrony środowiska. W ostatecznym rozrachunku zwiększa konkurencyjność firmy i kreuje jej pozytywny wizerunek. Podkreślmy też, że produkty FAKRO są energooszczędne, co ma znaczenie dla ochrony środowiska.

FAKRO perfekcyjnie czerpie z nowych technologii. To może przekonać ludzi, że model gospodarki o obiegu zamkniętym jest nie tylko przyjazny dla środowiska, ale i dla portfela, co wspomaga rozwoju gospodarczy.

Jako rodzima firma, oparta w 100% na polskim kapitale dbamy o to, aby nasza wspólnota ekonomiczna bogaciła się, mając tym samym na uwadze troskę o przyszłe pokolenia. Główni Partnerzy konkursu:

