Laureat „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”: ZSB - Technikum Budowlane i Szkoła Branżowa w Nowym Sączu

Podczas prestiżowej gali uhonorowaliśmy laureatów II edycji ekokonkursu „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Co zrobić, by zminimalizować degradację środowiska naturalnego, ale jednocześnie rozwijać…

Jaką szkołą jest Zespół Szkół Budowlanych - Technikum Budowlane i Szkoła Branżowa Nowy Sącz?

Zespół Szkół Budowlanych - Technikum Budowlane i Szkoła Branżowa Nowy Sącz jest szkołą wielozawodową kształcącą w kierunkach budowlanych. Bardzo chętnie angażujemy się w różne projekty i inicjatywy. Od dwóch lat kształcimy młodzież na kierunku Technik budownictwa z elementami aranżacji wnętrz. Właśnie te dzieci zostały szczególnie zaangażowane do działania w ramach GOZ.

Przypomnijmy, że zostaliście nagrodzeni za cały wachlarz projektów. Co szczególnie zaangażowało uczniów?

W czasie roku szkolnego realizowaliśmy szereg pomysłów związanych z tematem, najchętniej młodzież angażowała się w wykonanie pomocy szkolnych z pozyskanych zużytych materiałów, a także wykonanie mebli z tektury, wykorzystali stary mechanizm zegarowy do stworzenia nowego zegara ściennego. Dużo frajdy i radości sprawiło również przygotowanie pokazu mody śmieciowej, wszystkie rekwizyty zostały wykonane ręcznie, rozwijając zdolności manualne i kreatywność uczniów. Najważniejsze jest to, że poprzez zabawę mogliśmy wdrażać i uwrażliwiać na ochronę środowiska, oraz wtórne wykorzystanie produktów. Myślę, że te aspekty w kontekście wszystkich uczniów ZSB sprawiają, że nasz projekt jest wyjątkowy. Szkoła również bierze udział w projekcie UNICEF „Klimat dla młodych” młodzież wykonała domki dla owadów oraz wykonała aranżację roślinną terenu przed budynkiem szkoły.

Jakie są plany szkoły związane z GOZ?

To nie koniec naszych działań. Mamy w planach urządzenie sali z akcesoriami z odzysku, przykładem mogą być meble, wykonane z palet, poduszki ze zużytych materiałów tekstylnych, ekostolik, stojak na kwiaty, eleganckie doniczki zrobione z puszek. Z uzyskanych z rozbiórki materiałów chcemy wykonać półki. Na podwórku staną ekologiczne kosze i stojaki paletowe na kwiaty. Ponadto uczniowie już mają pomysły, o których ja nawet nie wiem, będzie to niespodzianką. Cieszę się z tego, że to uczniowie kreują pomysły przy okazji dbając o przyszłość naszej planety.