Łaźnia Nowa opowie o wychodzeniu z psychicznych tarapatów. To więcej niż spektakl

- Spektakl jest pretekstem do tego, by powiedzieć więcej. Chcemy pokazać tym spektaklem, że szukanie wsparcia i psychoterapeutów. Poczuliśmy, że nie wystarczy tylko opowiedzieć o doświadczeniach bohaterek, dlatego spektaklom będzie towarzyszył cykl spotkań, które mogą zainspirować do większej troski o własne życie psychiczne, ale też wskazać, jakie są możliwości w XXI wieku, by o to zdrowie zadbać w sposób właściwy – tłumaczy Małgorzata Szydłowska.