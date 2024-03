Lisów ci u nas dostatek. Tuż pod nosem hodujemy sobie prawdziwy problem. Felieton Grzegorza Tabasza

Nadmiar zwierzaków migruje, gdzie może a miasta są to dla nich puste miejsce. Do tego miejscem bardzo lisom przyjaznym. Mieszkańcy masowo karmią gołębie i inne ptactwo. Resztki chleba, ziemniaków leżą najczęściej obok śmietnika. Wieczorami ucztują na nich szczury. I lisy, które mają podwójną frajdę. Wyżerały resztki i jeśli tylko mogły polowały na szczury. Do tego mieszkańcy karmią litościwą ręką rudzielce, które w biały dzień ciągną wprost pod okna. I jak tu nie pokarmić godnego zwierzaka. Gotowy przepis na kłopoty.

Teoretycznie dzikie zwierzaki powinny czuć respekt przed człowiekiem. Uciekać, omijając go szerokim łukiem. Tylko czekać, aż ktoś zostanie pogryziony lub co gorsza okaże się, iż miejskie lisy nie dostały szczepionki i złapały wściekliznę. Preparat są i owszem rozrzucane po lasach, ale zrzuty z powietrza omijają miasta. Licho wie, czy miejskie lisy są zabezpieczone przed chorobą. Stąd już prosta droga do przeniesienia wirusa na bezpańskie psy i koty.