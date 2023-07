List wojewody małopolskiego Łukasza Kmity na temat policji. "Protestuję przeciwko nagonce na Policję"

To dla mnie niedopuszczalne, by ktoś pozwalał sobie na takie sformułowania i nawoływał do nagonki na policjantów. Nazywanie bandytami policjantów wykonujących obowiązki służbowe to nadużycie.

Każdy, kto nawołuje do nagonki na policjantów, zdaje się nie rozumieć, że ich służba to ciężka, codzienna praca, z narażeniem życia. Wstąpienie do Policji to wielka decyzja, by chronić nas wszystkich – stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego ze świadomością ryzyka, które z tym się wiąże.

Apeluję o opamiętanie się. Obrażanie ludzi, którzy dokonują tak odważnych życiowych wyborów, jest zwyczajną aberracją, która może prowadzić do erozji struktur państwa. Taka nagonka może generować zachowania stwarzające dodatkowe zagrożenie dla policjantów pełniących służbę.

W Święto Policji chcę nade wszystko przekazać całej małopolskiej Policji i każdemu Policjantowi z osobna wyrazy głębokiego szacunku za wybór życiowej drogi. I podziękować za trud codziennej służby oraz przeprosić za wszystkich, którzy nie zdają sobie z niego sprawy".